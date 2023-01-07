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قناة النهار

استحداث شباك لإقتناء التذاكر إلكترونيا بمحطة “خروبة” لنقل المسافرين

بقلم النهار أونلاين
استحداث شباك لإقتناء التذاكر إلكترونيا بمحطة “خروبة” لنقل المسافرين
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