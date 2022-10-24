استحداث شهادة جامعية جديدة “ستار اب”

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن شهادة جامعية جديدة وهي شهادة “ستار اب”.

والهدف منها العمل على ايجاد مناصب شغل الطلبة الجامعيين المتخرجين والذي يصل عددهم إلى الآلاف سنويا.

كما نوه الوزير بالنجاح الذي عرفته السنة الجامعية الماضية ،والتي بالرغم من الفيروس التاجي الا انه تم منع السنة البيضاء. من خلال الدراسة عن بعد واستخدام الرقمنة في نجاح السنة الجامعية.

وقال الوزير ان المنهجية التي يتبعها منذ توليه الوزارة هو تعميم الرقمنة على مستوى الجامعات لما لها من اهمية بالغة سواء من الناحية البيداغوجية او البحث العلمية. وفي هذا الثدد كشف الوزير عن فتح مدارس عليا للفضاء التكنولوجي والعلمي.