استحداث صندوق وطني لتمويل المؤسسات الصغيرة والناشئة المبتكرة

كشف وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين جريدان، عن إرساء قانون لتأطير عمل المؤسسات الناشئة.

وقال الوزير إنه سيتم استحداث الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الصغيرة والناشئة المبتكرة، مع العمل لخلق بيئة مواتية، تسمح بجلب رأس المال للمستثمر والاعفاء الضريبي، وتسهيل عملية التحويلات المالية واستيعاب المال غير المصرف.

وستسعى الوزارة الوصية لخلق ديناميكية جديدة ومتابعة مشاريع الحضائر التكنولوجية وتحيينها لجعلها مدن ابتكار وابداع.

وفي ميدان الاقتصاد المستدام، تعتزم الوزارة على خلق نظام بيئي بالتعاون مع الوزارات المعنية لانشاء سلسلة تحويلية، تعنى بكل أوجه التصنيع اغذائي، وهذا في اطار تجمعات اقتصادية وشراكات مساهمة.

وستكون هذه المقاربة الركيزة الّأساسية لإرساء الاقتصاد الدائري والذي يهدف الى تحقيق الربح والحفاظ على البيئة، بالتعاون مع وزارة البيئة، ووزارة الطاقة.