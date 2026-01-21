صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 4 مرسوما رئاسيا يتضمن استحداث صيدلية مركزية للجيش، تابعة لوزارة الدفاع الوطني.

ووفقا للمرسوم رقم 26-06، تم إحداث صيدلية مركزية للجيش وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.

وأكد المرسوم أن الصيدلية المركزية هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية وزير الدفاع الوطني. وتمارس سلطات الوصاية على الصيدلية المركزية بالتفويض من طرف المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية. وحدِّد مقر الصيدلية المركزية بمدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. ويمكن للصيدلية المركزية إحداث ملحقات عبر التراب الوطني، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

وأشار المرسوم إلى أن الصيدلية المركزية تتولى مهمة تموين المستشفيات العسكرية وهياكل الصحة العسكرية. وكذا مجمل هيئات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات الاستعمال في الطب البشري وتخزينها وتوزيعها.

والهدف من هذا المرسوم هو مراقبة جودة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية التي تقتنيها أو تنتجها، سواء بوسائلها الخاصة أو عن طريق هيئات وطنية للرقابة معتمدة. بالإضافة إلى توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية على الهياكل التابعة المصالح الصحة العسكرية. مع ضبط التموين والمخزونات من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية للهياكل التابعة لمصالح الصحة العسكرية، طبقا للتنظيم الساري المفعول. وتوضيب المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.

ويهدف أيضا هذا المرسوم إلى حيازة وشيير مخزونات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية لحساب وزارة الدفاع الوطني. وايضا تحيين المدونات الخاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المراد المتنازها.

كما يمكن للصيدلية المركزية أيضا إنتاج بعض المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بوسائلها الخاصة.

وتساهم الصيدلية المركزية في تطوير البحث العلمي والتقني في مجال اختصاصها. وأيضا في التكوين المستمر وتحسين المستوى وتجديد المعارف للمستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني الذين يمارسون نشاطا له علاقة بمهامها.

وأكد المرسوم أنه بإمكان الصيدلية المركزية أن تقيم علاقات تعاون وتبادل مع المعاهد والمؤسسات الوطنية والأجنبية ذات الصلة بمهامها، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.