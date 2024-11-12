 استحداث لجنة لمتابعة تجسيد برنامج تهيئة شبكة السكة الحديدية

اتفقت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزارة النقل، على استحداث لجنة مشتركة بين القطاعين لمتابعة تجسيد برنامج تهيئة وصيانة شبكة السكة الحديدية.

وحسب بيان لوزارة الأشغال العمومية، تم ذلك خلال اجتماع عمل ترأسه وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ. بمعية وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، أمس الاثنين، بمقر وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. خصص لمتابعة وضعية تقدم أشغال مشاريع تهيئة وتحديث شبكة السكة الحديدية، لاسيما في ناحية الجزائر العاصمة وضواحيها.

وتم خلال هذا الاجتماع عرض البرنامج المتعلق بوضعية تقدم مشاريع تهيئة وتجديد السكة الحديدية. لاسيما في ناحية الجزائر العاصمة وضواحيها، حيث أسدى الوزيران تعليمات هامة. لمؤسسات القطاعين تقضي بضرورة إيلاء العناية البالغة لمجال صيانة شبكة السكة الحديدية واستغلالها. مع العمل على تسريع وتيرة أشغال انجاز المشاريع ذات الصلة لتسليمها من أجل ضمان جودة الخدمات المقدمة والاستجابة لتطلعات المواطنين وكذا تحسين الخدمة العمومية.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية المتابعة الآنية لجميع المشاريع المتعلقة بالصيانة، وكذا وضع جميع الشروط اللازمة لإنجازها وتسليمها، مع الإشارة إلى ضرورة التنسيق وتضافر الجهود بين مؤسسات وهيئات القطاعين من خلال وضع رزنامة عمل خاصة لمتابعة انجاز مشاريع صيانة شبكة السكة الحديدية.

يذكر أن الاجتماع جرى بحضور المؤسسات تحت وصاية الوزارتين وشركات الإنجاز الوطنية المعنية بمتابعة وإنجاز المشاريع واستغلال شبكة السكة الحديدية.

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