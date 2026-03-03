وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، تضمن استحداث مؤسسة لانتاج وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وحسب ذات المصدر، تم وضع المؤسسة الجديدة، تحت وصاية وزارة الدفاع ومقرها في الحراش بالعاصمة.

وتم تكليف المؤسسة المستحدثة، بتطبيق التقييس ومراقبة نوعية المواد والمنتجات نصف المصنعة. والتجهيزات الكاملة والمجزأة التابعة لمجال نشاطها. وكذا تصميم وانتاج وتطوير وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال.