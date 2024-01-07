استحداث مخابر تحاليل لمراقبة المعايير الصحية لإستيراد اللحوم بالموانئ والمطارات

أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تعليمات لوزير الفلاحة والتنمية الريفية بإيلاء الأهمية الكبرى للمراقبة الصحية للمواد المستوردة.

وذلك باستحداث مخابر تحاليل على مستوى الموانئ والمطارات، التي يعهد إليها السهر على احترام المعايير الصحية في استيراد اللحوم والمواد الغذائية.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد أكد الرئيس تبون على الأهمية القصوى للمراقبة المستمرة للأسواق، لما توليه الدولة من أهمية للضبط ومعرفة نسب الوفرة، للمواد ذات الاستهلاك الواسع، وفق رؤية استباقية محاربة للمضاربين بقوة القانون.

وترأس الرئيس تبون اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعروضا منها مشروع إنجاز محطة جديدة لتكرير البترول بحاسي مسعود وبعث الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية.