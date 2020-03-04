استحداث مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى

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استحداث مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى
بقلم مصطفى.ق

أعلنت مصالح الوزارة الأولى، عن استحداث مفتشية عامة على مستواها.

وقال بيان للوزارة الاول صدر مساء اليوم، بعد اجتماع مجلس الحكومة، إن الوزير الأول عبد العزيز جراد قرر استحداث مفتشية عامة على مستوى الوزارة الاولى، تكون مهمتها متابعة ومراقبة وتقييم مدى تنفيذ قرارات وتدابير السلطات العمومية، في اطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية.
وكان الوزير الأول قد أعلن اليوم أيضا عن قراره بعقد مجالس وزارية مشتركة، حول ملفي وضعية الجامعة الجزائرية والمدارس الكبرى، والكفاءات الجامعية بالخارج، إلى جانب ملف الخدمات الجامعية الموجهة للطلبة من نقل وإطعام وإيواء.


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