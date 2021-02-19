استحداث منحة مدرسية جديدة بقيمة 5 آلاف دينار وهؤلاء المستفيدون

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استحداث منحة مدرسية جديدة بقيمة 5 آلاف دينار وهؤلاء المستفيدون
بقلم نسرين محفوف

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي، يتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة، مع تحديد شروط وكيــفيات منحها.

وأشار المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن المنحة مخصصة للتلاميذ وتُمنح بداية كل سنة دراسية

ويتم توجيه المنحة للتلاميذ المنحدرين من فئات اجتماعية معينة، لا سيما التلاميذ من عائلات محرومة أو لا تتوفر لديها مداخيل.

كما يستفيد من المنحة كل تلميذ وليه أو وصيّه الشرعي يقل دخله أو يساوي مليوني سنتيم.

وتم إصدار قرار بإنشاء بطاقية وطنية رقمية لدى وزارة الداخلية لتسيير المنحة المدرسية الخاصة.

مع إنشاء لجان على مستوى الدوائر لتأطير عملية الاستفادة من المنحة المدرسية الجديدة.


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