استحدثت الحكومة نشرة رسمية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

وتشترك في النشرة الرّسمية، جميع هياكل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وحسب المرسوم الوزاري الصادر في آخر عدد من الجيدة الرسمية رقم 28 فإن النشرة الرّسمية ستحتوي على جميع النصوص

ذات الطابع التشريعي أو التنظمي.

إضافة إلى المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

كما تحتوي على المقررات الفردية المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين للإدارة المركزية للوزارة.

وكذلك المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب نشرها في الجريدة الرّسميّة.

و تصدر النشرة الرّسمية كل ستة أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.

وترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.