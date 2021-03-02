استحداث 10 آلاف منصب بيداغوجي لأعوان شبه الطبي

فيما يتم بداية من اليوم الكشف عن قائمة المقبولين للترشح من خلال “الأرضية الرقمية”

سحب استدعاء المقبولين عبر “الأرضية الرقمية” يوم 13 مارس الجاري

من المنتظر أن تنظم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مسابقة يتم من خلالها توفير 10 آلاف منصب بيداغوجي للأعوان شبه الطبيين، وتشمل ثلاثة اختصاصات للمساعدين الطبيين على مستوى جميع ولايات الوطن.

وتخص هذه المناصب ذوي المستوى الدراسي السنة الثالثة ثانوي، تخص “مساعد طبي عام” و”عون مساعد في جراحة الأسنان” و”عون مساعد في رعاية الطفولة”، حيث تدخل هذه العملية في إطار المخطط الذي سطرته الوزارة.

وكانت الوزارة قد فتحت “الأرضية الرقمية” للتسجيل في الرابع من شهر فيفري الماضي، حيث استقبلت الوزارة في هذا الصدد، أزيد من 240 ألف طلب ترشح عبر القطر الوطني، من بينها أزيد من 600 طلب في ولاية تمنراست لوحدها على سبيل المثال.

ويمكن للمترشحين الاطلاع على ملفاتهم عبر “الأرضية الرقمية” إذا حظيت بالقبول أولا، كما يمكنهم في حالة الرفض، توجيه طعن خلال 48 ساعة بعد نشر القائمة النهائية، ترد عليهم مديرية الصحة بدورها خلال 48 ساعة من استقبال الرد.

ويمكن للمترشحين الذين تم قبولهم سحب استدعاءاتهم ونسخها يوم الثامن مارس 2021 للسماح لهم للمشاركة في المسابقة التي سيتم إجراؤها يوم 13 من نفس الشهر الجاري.

وبعد سنتين من الدراسة عبر مختلف مراكز التكوين للوطن، يتحصل الطالب على شهادة في اختصاصات “مساعد شبه الطبي عام” و”عون مساعد في جراحة الأسنان” و”عون مساعد في رعاية الطفولة”، ويدخل هذا التكوين في إطار استدارك النقص الذي تعاني منه مختلف المؤسسات الصحية عبر القطر الوطني في هذا السلك الذي يعدّ “العمود الفقري” لمختلف النشاطات الطبية، وذلك بعد السماح بالتقاعد الجماعي الذي شهدته سنتي 2015 / 2016 وانقطاع التكوين لمدة سبع سنوات كاملة في منتصف سنوات 2000.

وحسب مدير التكوين في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، فإن النقص في سلك شبه الطبي يعود إلى كثرة الطلب عليه وفتح هياكل صحية جديدة، مما استدعى فتح مراكز تكوين جديدة في مجال شبه الطبي في الولايات التي كانت لا توجد بها هذه التخصصات، وتعزيزها بالأساتذة المدرسين والموارد البشرية المرافقة لذلك.