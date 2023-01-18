تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 02، استحداث 12 محكمة تجارية متخصصة عبر كامل التراب الوطني.

وسيتم استحداث محكمة تجارية متخصصة بالعاصمة تغطي ولايات العاصمة والبويرة وتيزي وزو وبومرداس واخرى بالبليدة حيث ستغطي ولايات البليدة وتيبازة والمدية وعين الدفلى.

كما ستستحدث محكمة تجارية متخصصة في وهران تغطي ولايات وهران ومعسكر وعين تموشنت.

بالإضافة الى اخرى بولاية الجلفة وستغطي ولايات الجلفة والأغواط وتيارت وتيسمسيلت.

وبالنسبة للمحكمة التجارية المتخصصة في سطيف، فستغطي ولايات سطيف وباتنة وبجاية والمسيلة وبرج بوعريريج.

أما التي سيتم استحداثها في قسنطينة فستغطي ولايات قسنطينة وأم البواقي وجيجل وسكيكدة وميلة وخنشلة، اما بخصوص المحكمة التي ستستحدث في مستغانم فستغطي ولايات مستغانم والشلف وغليزان.

كما سيتم أيضا، استحداث المحكمة التجارية في ولاية تلمسان أيضا، وستغطي ولايات تلمسان وسعيدة والبيض وسيدي بلعباس والنعامة.

والأمر نفسه في ولاية بشار أيضا وستغطي ولايات بشار وأدرار وتندوف وتيميمون وبني عباس.

وستغطي المحكمة التجارية التي سيتم استحداثها في تمنراست ولايات تمنراست وإيليزي وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام وجانت.

وبخصوص ولاية ورقلة، فسيتم استحداث محكمة بها أيضا، وستغطي ولايات ورقلة والوادي وغرداية وتقرت والمغير والمنيعة وبسكرة وأولاد جلال.