استحداث المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج تحت وصاية رئاسة الجمهورية

أقر مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن يكون المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

ووجّه رئيس الجمهورية، خلال الاجتماع، نداءً إلى أبناء الجزائر من أقطاب العلم عبر العالم، من أجل المشاركة والإسهام في مشروع النهوض بالبلاد وبلوغ مصاف الدول المتقدمة، من خلال الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.

كما أعرب الرئيس عن اعتزاز الأمة الجزائرية بكفاءاتها أينما كانت عبر العالم. مؤكدًا التزامه بفتح باب الحرية أمامهم للمساهمة إلى جانب نظرائهم في الداخل في تطوير الجزائر ودفعها نحو المزيد من التقدم.