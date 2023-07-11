استحواذ “إيني” الإيطالية على شركة “نيبتون إينرجي”.. سوناطراك توضح

قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، أن “شركة “إيني” الإيطالية لم تتصل إلى يومنا بالسلطات”. وجاء هذا ردا على سؤال سؤال حول إعلان، مؤخرا، استحواذها ضمن صفقة عالمية على أصول شركة “نيبتون إينرجي”. بما فيها مشروع “توات غاز” في الجنوب.

كما أضاف يقول: “كما تعلمون هناك إجراءات قانونية يستوجب احترامها”. “عند تقدمهم بعرضهم إلى وزارة الطاقة ستكون هناك دراسة للملف بكافة تفاصيله من “. و”من سوناطراك للنظر في ممارسة حق الشفعة من عدمه”.

ولفت حكار إلى أن سبب توقف الإنتاج في حقل توات يعود إلى تغير تركيبة الغاز بعد الدخول في مرحلة الإنتاج”. حيث “ظهرت مادة الزئبق “ما حتم وضع منشآت جديدة لتصفيتها”.

وأبرز في هذا الإطار أن الإنجاز “متقدم” في هذه المنشآت إذ ينتظر “قبل نهاية السنة” استئناف الإنتاج بحقل توات غاز. الذي ينتج كمية معتبرة تناهز 12 مليون متر مكعب في اليوم.

وتطرق الرئيس المدير العام خلال رده على أسئلة الصحفيين إلى قضية مصفاة “أوغستا” في إيطاليا. والتي تمتلك سوناطراك أسهمها بالكامل منذ اقتنائها في2019 . حيث أكد أن المصفاة حققت نتائج “إيجابية” خلال السنتين الماضيتين “ولكن ليس بالمستوى الذي نريده”.

وأشار أيضا إلى أن المصفاة لا تستعمل منذ سنتين سوى نسبة ضئيلة من البترول الجزائري. وأن الجزء الأكبر تشتريه من السوق الدولية. معبرا عن أمله في مواصلة تحقيق نتائج إيجابية بهذه المصفاة.