استخدام الذكاء الاصطناعي في تحاليل الدم

كشف علي بن جامع رئيس النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية، أنه يتم حاليا الاعتماد على تقنيات حديثة ومتطورة أثناء القيام بتحاليل الدم.

وأضاف بن جامع خلال تصريح له على هامش الطبعة الرابعة لمخابر التحاليل “سلامة”. أن المخابر الطبية تواكب التطورات بٱلات حديثة، خاصة من خلال استخدام PCR منذ أزمة كورونا. وهي التقنية التي تسمح بالكشف عن عديد الأمراض منها النادرة والمزمنة، و الأمراض البكتيرية وعنق الرحم، وكذا الأمراض المتنقلة عن طريق الجنس.

وأشار المتحدث، أن المخابر الطبية قد شرعت في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض المناعية الذاتية، والمناعة غير المباشر. مشيرا إلى أن المخابر الاستشفائية الجامعية تحوز على أجهزة متطورة من خلال التشخيص البيولوجي للأمراض النادرة.