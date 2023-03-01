استخدام المياه المستعملة المصفاة في الفلاحة ستوفر 1.2 مليار م3 في 2030
أكد وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أن استخدام المياه المستعملة المصفاة في الفلاحة. سيسمح بتوفير 1.2 مليار م3 من المياه في غضون2030.
كما أوضح رخروخ، أن قطاعه “يعمل على تطوير استعمال المياه التي تنتجها عن محطات تصفية المياه المستعملة بتقنيات حديثة”. “مع ادخال التصفية الثلاثية التي تضمن اعادة استعمالها في كل انواع الزراعة”. و”تعميمها على المحيطات والمساحات الموجودة بمحاذاة هذه المحطات في كل مناطق البلاد”. و”هو ما يسمح بتوفير ما يقارب 1 مليار و200 مليون من هذه المادة بآفاق 2030″.
ويهدف ذلك إلى توفير موارد مائية إضافية لفائدة قطاع الفلاحة وتخفيف الضغط على المياه الجوفية“. و”المياه السطحية المتأثرة أساسا بشح الامطار”.
كما ذكر رخروخ ببرنامج لإنجاز 14 محطة جديدة لتحلية ماء البحر في آفاق 2030. بالنظر لتراجع منسوب السدود ما أثر على تموين المواطنين بالماء الشروب. وتقليص الكميات الموجهة للسقي الفلاحي.
ويوفر قطاع الموارد المائية عموما كمية تقدر بـ7 مليارات متر مكعب سنويا توجه لتغطية احتياجات قطاع الفلاحة. أي ما يمثل نسبة 70 بالمائة من الانتاج الوطني.
كما تم إنجاز 45 محيط سقي كبير مجهز, يستفيد أساسا من السدود الكبيرة. والتي يجري استغلالها حاليا بمساحة اجمالية تفوق 280 الف هكتار. موزعة على 35 ولاية ومسيرة من طرف الديوان الوطني للسقي الفلاحي وتصريف الماء.
ويتم العمل -حسب رخروخ- على توسعة وتهيئة محيطات سقي أخرى كلما توفرت الامكانيات المالية. أين يتم استغلال 65 سد في السقي حاليا.