استخدام المياه المستعملة المصفاة في الفلاحة ستوفر 1.2 مليار م3 في 2030

أكد وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أن استخدام المياه المستعملة المصفاة في الفلاحة. سيسمح بتوفير 1.2 مليار م3 من المياه في غضون2030.

كما أوضح رخروخ، أن قطاعه “يعمل على تطوير استعمال المياه التي تنتجها عن محطات تصفية المياه المستعملة بتقنيات حديثة”. “مع ادخال التصفية الثلاثية التي تضمن اعادة استعمالها في كل انواع الزراعة”. و”تعميمها على المحيطات والمساحات الموجودة بمحاذاة هذه المحطات في كل مناطق البلاد”. و”هو ما يسمح بتوفير ما يقارب 1 مليار و200 مليون من هذه المادة بآفاق 2030″.