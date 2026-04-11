استخدام تقنيات الواقع الافتراضي في تدريب الحجاج

أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، رضوان معاش، بمقر الوزارة، على اجتماع خُصّص لمناقشة مشروع استخدام تقنيات الواقع الافتراضي (VR) في تدريب الحجاج على أداء مناسك الحج.

ويأتي ذلك، مواكبة للتحول الرقمي في مجال التأطير الديني، خدمةً لضيوف الرحمن.

ويهدف هذا المشروع إلى اعتماد وسائل تكنولوجية حديثة من شأنها تمكين الحجاج من التعرّف المسبق على مختلف مراحل أداء المنتسك. في بيئة افتراضية تفاعلية تحاكي الواقع.

وهو بما سهم في تطور تحسين جاهزيتهم وضمان أداء الشعائر في أفضل الظروف.

ويمكن الديوان الوطني للحج والعمرة من السير قدما نحو أداء متميز في الخدمات للحجاج الميامين.