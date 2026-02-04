استخدموا هذه الحسابات البريدية والأرقام الهاتفية..درك بسكرة يوجه نداء للجمهور

نشرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببسكرة صور لأشخاص قاطنين ببلدية بسكرة مشتبه فيهم في ارتكابهم عدة جرائم. باستخدام حسابات بريدية و أرقام هواتف.

وتتمثل الجرائم المرتكبة في جنحة النصب والاحتيال على الجمهور، جنحة انتحال صفة محددة قانونا موظف بمؤسسة بريد الجزائر. جنحة جمع غير مشروع المعطيات ذات طابع شخصي دون موافقة أو ترخيص حسابات .CCP و الأرقام السرية و أرقام هواتف المواطنين وعناوينهم ، و كذا ارتكاب جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. والمتمثلة في جنحة الدخول عن طريق الغش إلى منظومة المعالجة الآلية للمعطيات منظومة بريدي موب. Baridimob و المنظومة المالية لبريد الجزائر، جنحة التعديل. عن طريق الغش في معطيات المنظومة تحويل الأموال وتغيير الرصيد)، جنحة بحث و تجميع عن طريق الغش معطيات مخزنة أو معالجة في منظومة (حسابات CCP و الأرقام السرية و أرقام هواتف المواطنين. وعناوينهم جنحة حيازة و استعمال معطيات متحصل عليها من جرائم المساس حسابات. CCP و الأرقام السرية و أرقام هواتف المواطنين وعناوينهم، جنحة المشاركة في مجموعة أو اتفاق للمساس بالمنظومة.

وتوجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببسكرة بنداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية لهؤلاء الأشخاص إلى تقييد شكوى. أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال أو قضية مشابهة لدى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببسكرة. أو أي فرقة تابعة للدرك الوطني عبر التراب الوطني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور