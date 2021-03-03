استخراج جثة سيدة من قبرها في سوق أهراس.. وكيل الجمهورية يكشف التفاصيل

أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، بيانا توضيحيا حول حادثة استخراج جثة سيدة من قبرها.

وقام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، عبر البيان، بإطلاع الرأي العام حول ملابسات القضية والتي لا تزال قيد التحريات الأولية.

وجاء في البيان، أنه وبتاريخ 10 فيفري 2021، تم إخطار ذات الهيئة من طرف مصالح أمن الولاية، بوجود قبر حديث العهد بمقبرة سوق اهراس تم نبشه من طرف مجهولين.

وأضاف البيان، إن وكيل الجمهورية انتقل شخصيا إلى عين المكان، رفقة الطبيب الشرعي وبمعية الشرطة العلمية.

أين تم معاينة فتح القبر الحديث العهد وكذا استخراج الجزء السفلي من الجثة، دون وجود أي علامات أو آثار على الجزء المستخرج منها.

وبعد الإنتهاء من المعاينات، أمر وكيل الجمهورية، بفتح تحقيق معمق في الوقائع.

هذا ولا تزال التحريات جارية على مستوى مصالح أمن سوق اهراس، حسب ذات البيان.