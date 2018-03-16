استخراج كشوف نقاط التلاميذ تقليديا خلال الفصل الثاني

أعلنت وزارة التربية في بيان لها أنه يمكن للأولياء الذين تعذر عليهم التسجيل في النظام المعلوماتي لقطاع التربية،

يمكنهم استلام كشوف النقاط الخاصة بأبناءهم على الطريقة التقليدية وهذا بالتقرب للمؤسسة التربوية التي يدرسون فيها.

حيث ذكرت وزارة التربية في بيان نشرته مساء اليوم الجمعة أنه “لا يجب أن يكون دخول الخدمات الجديدة حيز التنفيذ سببا في تعطيل الاعمال المعتاد القيام بها في هذا الشأن”.

وجاء هذا القرار لتجنب أي تعطيل، وسيتم استلام كشوف النقاط بالطريقة التقليدية وهذا بالاستمرار في استعمال كل الوثائق المعمول بها خارج الفضاء الرقمي.