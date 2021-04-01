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استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة بصفة مؤقتة

الوطني
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استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة بصفة مؤقتة
بقلم خالد زوبيري

تضمن العديد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة.

وحسب ما جاء في نص القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يكلف محمد مبروك رئيس مجلس الاستئناف العسكري بورقلة الناحية العسكرية الرابعة، بضمان استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة/الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 22 مارس سنة 2021.

ويأتي هذا تطبيقا لأحكام المادة 5 مکرر 1 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أفريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم.


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