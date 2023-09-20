استخلاف فريق الحماية المدنية الجزائرية الموفد إلى ليبيا

سيتم خلال الساعات المقبلة القيام بعملية استخلاف لفرق الحماية المدنية الموفدة بفرق أخرى في نفس التخصصات، و بذات الامكانيات و الوسائل المسخرة. حسب بيان وزارة الداخلية.

وجاء في البيان، أنه متابعة للمهمة الانسانية تضامنا مع الشعب الليبي الشقيق التي تقوم بها باقتدار فرق الحماية المدنية الموفدة إلى دولة ليبيا، بتعليمات من رئيس الجمهورية، قصد المشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة عقب الإعصار المدمر الذي ضرب مناطقا من البلاد، سيتم خلال الساعات المقبلة القيام بعملية استخلاف لفرق الحماية المدنية الموفدة بفرق أخرى في نفس التخصصات، و بذات الامكانيات و الوسائل المسخرة.

وتأتي عملية الاستخلاف طبقا للمعايير الدولية المعمول بها، حيث ستسمح لفرق الحماية المدنية بمواصلة مهامها الانسانية النبيلة، بنفس درجة التأهب، في ظلّ إشادة دولية و اعتراف من الأشقاء الليبيين بجهودها الحثيثة، و احترافية أدائها، وقيم التضامن العالية التي أبان عنها الطاقم الموفد. يضيف المصدر نفسه.