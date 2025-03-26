استدرج ضحاياه وسرق معاشاتهم..الشرطة توقف الفاعل وتسترجع أكثر من 8 ألاف أورو

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثّلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد الأسبوع المنصرم، مسن عن قضية النصب والإحتيال وإنتحال صفة متصلة بمهنة منظمة قانونا للسرقة.

قضية الحال إنطلقت أطوارها بعد تلقي الفرقة العديد من الشكاوي من طرف المواطنين مفادها تعرضهم للسرقة بطريقة إحتيالية.حيث يقوم المشتبه فيه باستدراج فئة المسنين من كلا الجنسين وهذا بالترصد لهم عند سحبهم لمعاشاتهم قصد سرقة أموالهم .

و تم مباشرة التحريات التي مكنت ذات الفرقة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مع إسترجاع مبالغ مالية بالعملة الأجنبية والوطنية تقدر بـ (8100) أورو و (8000) دينار جزائري من عائدات السرقة.

كما تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا بموجب ملف قضائي