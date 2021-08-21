استدعاء الأساتذة الناخبين لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية يوم 14 أكتوبر

تم استدعاء الأساتذة الناخبين لانتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاء في المحكمة الدستورية، يوم 14 أكتوبر القادم، حسب ما تضمنه قرار رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية.

وجاء في القرار أن “رئيس المجلس الدستوري، بناء على الدستور ولاسيما المواد 185، 186 و224 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-304 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1442 الموافق ل4 أغسطس سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، لاسيما المواد 2، 3، 8 و30 منه، يقرر استدعاء الأساتذة الناخبين لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية يوم الخميس 14 أكتوبر سنة 2021″.