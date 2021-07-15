استدعاء الشاب بيلو للإستماع إليه في قضية التحريض على تعاطي المخدرات

تم اليوم الخميس استدعاء مغني الراي المعروف بالشاب بيلو، من قبل مصالح الأمن للاستماع إليه حول فيديو متداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي. بحيث سبق للشاب بيلو اطلق اغنية تحرض على تعاطي والمتاجرة بالكيف والكوكايين.

الفيديو الغنائي المتداول بشكل واسع عبر صفحات الفايسبوك تم الترويج له حسب بعض المصادر من إحدى حفلات الأعراس التي نشطها مغني الراي والمداحات، الشاب بيلو التي كانت من بين الاغاني التي أداها اغنية راني مغبون .

وحسب ذات المصادر فإن الشاب بيلو تم الاستماع اليه فقط ولم يتم إيداعه عكس ما تم تداوله والترويج له عبر المواقع الإلكترونية.