استدعاء المستثمرين أصحاب البنايات غير المكتملة أو المنتهية

قام الوالي المنتدب للدار البيضاء، اليوم السبت، المستثمرين المتواجدين على مستوى إقليم المقاطعة. كما خصص الوالي الذين يحوزون على مشاريع استثمارية أو ترقيات عقارية عقارية بناياتها غير مكتملة أو منتهية ولم تستغل.

كما أضاف، أن المستثمرين مدعووين للتقرب من مصالح المقاطعة لدراسة وإيجاد حلول للعراقيل التي تعترضهم. في حين جاء القرار جاء بناء لتطبيقات لتعليمات والي الجزائر العاصمة.

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وأسدى الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، تعليمات للبنوك والمؤسسات المالية لمرافقة كل المستثمرين والمتعاملين الإقتصاديين لتجسيد مشاريعهم بولاية خنشلة.

وقال الوزير، أن الإستثمار العمومي محرك التنمية. كما ستعمل الحكومة على دفعها للمجالات الخالقة للثروة ومناصب الشغل بولاية خنشلة

وأكد بن عبد الرحمن أن الحكومة ستكرس مجد السياحة الحموية والأقطاب الزراعية بولاية خنشلة. كما دعا المستثمرين للقيام بمهامهم في مجال القطاع الصناعي والتحويلي.

كما طمأن الوزير الأول ممثلي المجتمع المدني، بأن كل انشغالاتهم جاءت ضمن البرنامج التكميلي وهو برنامج مدروس.

وقال أنه تم تحديد حافظة للمشاريع التي تندرج ضمن البرنامج التكميلي للتنمية بولاية خنشلة الذي أقره رئيس الجمهورية. وسيتم تنفيذ البرامج حصريا بواسطة أداة الإنجاز الوطنية وسيمتد على مدى السنوات 2021 و2022 و2023.

وقال الوزير الأول وزير المالية، أن الحكومة تعكف على مراجعة قانون الإستثمار لجعله يتماشى مع سياسة الدولة لتنويع الإقتصاد خارج قطاع المحروقات، وقد إنتهت من ذلك. وهذا من أجل الرد على الإنشغالات وتبسيط الإجراءات الإدارية على المستثمرين.

وقال الوزير، أن هذه الدراسة تهدف إلى التكفل الأمثل بمختلف الإنشغالات التي عبر عنها المستثمرون، والعراقيل التي توقف نجاح المشاريع الإستثمارية.

وأضاف أن عملية الإصلاح ستأخد التوصيات التي وضعها الخبراء والمختصون، وتعمل الحكومة على دراسة جميع الملفات الإستثمارية العالقة.

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