استدعاء رئيسي “الكاب” وتلاغمة بسبب مباراة ودية !

استدعت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الهواة لكرة القدم، كل من رئيس شباب باتنة ونظيره من نادي التلاغمة، إلى جانب لاعب هذا الأخير، بسبب مباراة ودية، في سابقة هي الأولى في الساحة الكروية الجزائرية.

والتقى فريق التلاغمة بشباب باتنة، أمس الثلاثاء. في لقاء ودي تحضيرا للموسم الجديد 2025-2026. من بطولة الهواة، التي ستنطلق يوم الـ 6 سبتمبر الداخل.

وعرفت نهاية المباراة الودية. أحداث مأساوية بعد إعلان الحكم عن ركلة جزاء لـ”الكاب” في الدقيقة 87 ليختلط الحابل بالنابل بين لاعبي الفريقان.

وأعلنت رابطة الهواة، أن لجنة الانضباط التابعة لها، قررت استدعاء رئيسا الفريقان. إلى جانب لاعب التلاغمة نوفل ريغي.

مشيرة إلى أن جلسة الاستماع إلى أقوال الثلاثي، مبرمجة يوم الأحد الـ 31 أوت الجاري، بمقر الرابطة بداية من الساعة 11:30.