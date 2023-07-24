استدعاء سفيرة الدانمارك لدى الجزائر والقائم بأعمال سفارة السويد

استدعت الجزائر، اليوم الإثنين، سفيرة الدانمارك لدى الجزائر وكذا القائم بأعمال سفارة السويد.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فقد جاء الاستدعاء لإبلاغهما عن احتجاج الجزائر الرسمي. على حوادث حرق المصحف الشريف.

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أنه على إثر توالي حوادث الحرق والإساءة للمصحف الشريف في كل من كوبنهاغت وستوكهولم. استدعت الخارجية الجزائرية سفيرة الدانمارك والقائم بأعمال سفارة السويد بالجزائر.

وتم ابلاغهما بالاحتجاج الرسمي للجزائر. وإدانتها الشديدة لهذه الأفعال اللاأخلاقية واللاحضارية التي تطال مقدسات المسلمين في جميع أنحاء العالم وتستفز مشاعرهم.

كما تم إبلاغهما أن مثل هذه التصرفات بفظاعتها وطبيعتها النكراء، لا تمت بصلة لحرية التعبير. كما يدعي زورا وبهتانا من يرافعون ويروجون وينتفعون منها.

وفي نفس السياق، شددت الوزارة أنه من غير اللائق أن يتخذ من هذه الحرية ذريعة وقناعا لحماية مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة.

وجددت الوزارة مطالبة الجزائر للسلطات في البلدين باتخاذ الاجراءات الضرورية. لمنع تكرار هذه الأعمال التي ترفضها جميع الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية.

كما تم التشديد على أن هذه التصرفات المدانة التي تتنافى وقين التسامح والتعايش. من شأنها أن تؤجج الكراهية وأن تغذي العنصرية ضد المسلمين.