استدعاء شقيقة مهاجم الخضر هني لتربص المنتخب النسوي 

استدعى مدرب المنتخب الوطني النسوي، عزالدين شيح، لأول مرة، اللاعبة جينان هني، شقيقة الدولي الجزائري سفيان هني، لتربص المنتخب الوطني.

وتواجدت جينان هني (22 عاما)، في التربص الذي إنطلق اليوم السبت، بمركز سيدي موسى، والخاص بتصفيات “كان” 2018 المقررة بغانا.

وتشغل جينان هني، منصب وسط ميدان، ضمن فريقها ألبي الفرنسي(الدرجة1)، والذي انضمت إليه هذا الموسم قادمة من نادي سان مور.

ولعبت شقيقة الدولي الجزائري، في عديد الأندية الفرنسية، على غرار كل من نادي تولوز، إيسي، و سان مور.

للإشارة سيدوم تربص المنتخب الوطني النسوي، إلى غاية الـ11 من الشهر الجاري، مع خوض مبارتين وديتين أمام منتخب مالي النسوي.