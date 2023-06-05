استدعاء لاعب مسجون لقائمة منتخب كوريا الجنوبية

في خرجة مفاجئة، قرر يورغن كلينسمان، مدرب منتخب كوريا الجنوبية، استدعاء لاعب مسجون للمشاركة في تربص شهر جوان الجاري، الذي تتخلله مواجهتين وديتين.

واختار كلينسمان، سون جون، صاحب الـ31 عاما، لاعب شاندونغ تايشان الصيني. ضمن قائمة “محاربي التايجوك” رغم احتجازه في الصين، بسبب تورطه في قضية رشوة.

وذلك من أجل المشاركة في مباراتي بيرو والسلفادور. الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات، خاصة أن اللاعب غير مرجح وجوده خلال تلك المدة.

وتحدث مدرب كوريا الجنوبية عن أسباب اختيارته قائلا: “نشعر جميعا بالصدمة من وضع جون-هو، هو يحظى بدعمنا الكامل، كما نتمني أيضا أن يخرج من تلك الأزمة في القريب العاجل. خاصة أن ليس بأيدينا أمر لنفعله”