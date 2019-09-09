استدعاء مير بلوزداد والوالي المنتدب ومدير “أوندا” السابق للتحقيق في حادث حفل “سولكينغ”

استدعت محكمة سيدي أمحمد، بالعاصمة، أكثر 32 شخصا، للتحقيق معهم، في حادث حفل المغني الجزائري “سولكينغ”، بالجزائر، بعد وفاة 5 أشخاص.

رئيس بلدية بلوزداد والوالي المنتدب، وكذلك مدير اوندا السابق بن شيخ على رأس الأشخاص الذين سيتم التحقيق معهم في هذه القضية.

وسيباشر قاضي التحقيق، بعد ساعات، في السماع للأطراف التي لها علاقة مباشرة بتنظيم حفل “سولكينغ” للتحري حول ملابسات الحادث الذي أودي بوفاة خمسة أشخاص.

كما سيتم الاستماع الى إفادة المدير السابق لـ” Onda”، و لإفادات شركات كلفت بالحراسة وبيع التذاكر في حفل سولكينغ بملعب 20 أوت.

للتذكير، كانت وزيرة الثقافة السابقة المستقيلة من منصبها مؤخرا، مريم مرداسي قدمت إفادتها أمام مصالح الأمن.