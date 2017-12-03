كشف الناخبان الوطنيان لكرة اليد، سفيان حيواني، ومحمد الصغير، قائمة اللاعبين المعنيين بتربص الخضر الخاص بتحضيرات أمم إفريقيا 2018 (رجال).

كما كشفا، أن هذا التربص التحضيري سيجرى من 03 إلى 14 ديسمبر الجاري بقاعة “حسن موتشو” بعين البنيان.

وضمت قائمة الـ23 لاعبا المعنيين لهذا التربص، أبرز الأسماء الناشطة في مختلف الأندية الجزائرية، ونال المجمع البترولي حصة الأسد منها.

حيث استدعي منه كل من: بن مني، غضبان، شهبور، بركوس، عريب، بوسعيد، برياح، ولودف.

أما من نادي براقي فاستدعي: جلابي عبد الرؤف، زنادي عبد الجليل، عبدي أيوب، حاج صدوق مصطفي.

ويمثل نادي برج بوعريريج: حموش عبد النور، هلال نور الدين، بوريش مولود، موفوك لطيف، مخلوف عبد القادر، وغريب محمد.

كما استدعي، نعيم زهير، جربوني، ساكر (نادي سكيكدة)، غابير لمين (نادي الأبيار)، حمود أيت الله خوميني (شباب عين توتة).