استدعاء 30 ألف مكتتب «عدل 2» لدفع الشطر الثاني خلال أسابيع

قررت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» استدعاء مكتتبي 2013 الذين دفعوا الشطر الأول فقط، منذ 7 سنوات.

لدفع الشطر الثاني في الأسابيع القادمة، حيث سيتم سحب أوامر الدفع من موقعها الرسمي. وحسب المعلومات المتوفرة.

فإن عدد المكتتبين الذين ينتظرون دفع الشطر الثاني الذي يصل إلى 30 ألف مكتتب، كانوا قد دفعوا الشطر الأول.

في سنة 2014، أي قبل 7 سنوات، حيث يقدر سعر الشطر الثاني بـ10 ملايين و5 آلاف دينار للمكتبين من ثلاث غرف.

و13 مليون سنتيم و5 آلاف دينار للمكتتبين من أربع غرف.

وستشرع الوكالة في تسليم الأوامر بدفع الشطر الثاني من سعر السكن لبرنامج البيع بالإيجار المسجلين في 2013.

حيث سيتم ذلك عبر دفعات وبشكل تدريجي. ويتم استدعاء المكتتبين، حسب الترتيب التسلسلي للمسجلين.

وذلك بواسطة برنامج معلوماتي تستخدمه وكالة «عدل» لهذا الغرض. ومن جهة أخرى.

شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة، منذ بداية الشهر الجاري، في توزيع أكثر من 160 ألف مسكن .

على مستوى ولايات الوطن بشكل تدريجي، وذلك بعدما تسلمت الوكالة، مع بداية السنة الجارية، المشاريع السكنية .

التي بلغت فيها نسبة الأشغال 100 من المئة، في انتظار تسلم باقي المواقع الأخرى، بعد ربطها بشبكة الكهرباء والغاز.

وانتهاء أشغال تهيئة المساحات الخارجية التي قاربت على الانتهاء في أغلب المشاريع التي تجاوزت نسبة الأشغال بها 85 من المئة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، شرعت في الإجراءات.

من أجل تمكين المكتتبين من الحصول على مساكنهم بشكل تدريجي، وذلك بعد طي ملف مكتتبي «عدل 1» الذين تسلموا مفاتيحهم.

وستكون أكبر حصة ستوزع بالجزائرالعاصمة في كل من مواقع عين البنيان وبابا حسن والدويرة والمدينة الجديدة بسيدي عبد الله وبوينان.

كما ستمس أيضا ولايات وهران وسطيف وبومرداس وعنابة وبجاية وتيزي وزو وغيرها من الولايات الأخرى التي انتهت الأشغال في مواقعها.

وكانت وزارة السكن والعمران والمدينة، أكدت أن البرنامج قيد الإنجاز من المشاريع السكنية في مختلف الصيغ.

يقدر حاليا بأكثر من 682 ألف وحدة سكنية. ومن جهة أخرى، تقوم وكالة «عدل».

بتسليم دفعة أخرى من عقود الملكية للمستفيدين من مساكن «عدل».

تطبيقا للتعليمات القاضية بإعطاء كل العناية لهذه العملية، وتسليم كل العقود لأصحابها في الآجال المحددة.