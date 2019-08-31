استدعاء 77 ألف مكتتب في «عدل» لتسديد الشطر الثالث

كشف وزير السكن والعمران والمدينة،كمال بلجود،عن فتح الموقع الإلكتروني لوكالة«عدل»كي يتمكن 77 ألف و757مكتتب من سحب أوامر دفع الشطر الثالث.

وكذا تمكينهم من سحب شهادات ما قبل التخصيص.

مشيرا إلى أن عملية توزيع المساكن الخاصة بـ«عدل 2» ستكون منتظمة بداية من الأشهر القليلة القادمة.

وقال الوزير إن هذا العملية تتم عبر رزنامة تم فيها تحديد تاريخ كل مكتتب كي يتمكن من سحب الشهادات.

وهذا لاستكمال عملية بناء المساكن، مشيرا إلى أن نسبة تقدم المساكن الخاصة بالمكتتبين المعنيين وصلت 70 من المئة.

مشيرا إلى أن السماح بسحب هذه الشهادة لا يكون إلا إذا بلغت نسبة تقدم الأشغال حوالي 70 من المئة.

كما أكد الوزير أن عملية توزيع مساكن «عدل 1» ستستمر طيلة شهر سبتمبر، حيث تشمل 4.399 وحدة.

و 3599 وحدة تخص مكتتبي ولاية الجزائر، فيما تقدر حصة ولاية بومرداس بـ800 وحدة.

وجدد الوزير خلال هذه المناسبة تأكيده على طي ملف «عدل 1» نهائيا في غضون الأسابيع القادمة. وذلك بعد إحصاء ما يقارب 14 ألف وحدة سكنية موزعة عبر بعض الولايات أهمها الجزائر العاصمة وتيزي وزو وبجاية.

حيث تسير أشغال الإنجاز والتهيئة بوتيرة معتبرة.

وبخصوص برنامج «عدل 2»، أوضح الوزير أن أول عملية توزيع ستشمل 5.576 وحدة موزعة عبر 8 ولايات

«بسكرة وتيارت وسطيف ومعسكر وخنشلة وميلة وتيسمسيلت والجزائر العاصمة».

حيث تم أمس تسليم مفاتيح 1.529 وحدة لمكتتبي هذا البرنامج بولاية الجزائر.

مشيرا إلى أن العملية ستتواصل بوتيرة منتظمة خلال الأشهر القادمة.

وبخصوص صيغة «الترقوي العمومي»، فقد أكد الوزير على استكمال إنجاز 4.432 وحدة جاهزة للتسليم موزعة عبر 20 ولاية.

مشيرا إلى أن 297 مكتتب فقط في هذه الحصة قاموا بتسديد كافة المستحقات، وفي هذا الشأن.

دعا بقية المكتتبين لاستكمال إجراءات الدفع حتى لا تبقى هذه المساكن مغلقة ومعرضة لكل أشكال التخريب.

وفيما يخص الجودة والنوعية، فقد أكد الوزير على حرص الحكومة والقطاع على إعطاء كل العناية لهذا الجانب.

من خلال وضع آليات المراقبة والمتابعة المستمرة للورشات، تحت إشراف لجان ولائية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات.

وجدد الوزير تأكيده على اتخاذ القطاع كل الإجراءات القانونية ضد كل مؤسسة.

أو مكتب متابعة يثبت إخلاله بالالتزامات الموقع عليها في هذا المجال.

كما أعلن عن حرص الحكومة على توفير الظروف الضرورية لقاطني الأحياء المدمجة المسلمة والمزمع تسليمها.

حيث ينتظر استلام عدد معتبر من المرافق الضرورية والهياكل التربوية بمناسبة الدخول المدرسي 2019-2020.

من ضمنها استلام 656 مؤسسة تربوية «426 مدرسة ابتدائية و137 متوسطة و93 ثانوية» موزعة عبر كامل ولايات القطر الوطني.

وأضاف الوزير، أنه لم يتم تسجيل أي قلق أو شكاوى في هذا الأمر من قبل الشركات المنجزة، ومكاتب الدراسات.

للإشارة، سلم وزير السكن، أول أمس،رفقة وزير التربية الوطنية أكثر من 10 آلاف و500 وحدة سكنية بصيغتي «عدل» والترقوي العمومي.

، حيث ستتواصل العملية إلى غاية نهاية شهر سبتمبر المقبل.

حسب ما أكده وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود، خلال حفل تسليم المفاتيح للمستفيدين.