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الرياضة

استدعاء 8 لاعبين من العميد لمنتخب أقل من 20 سنة

بقلم محمد لمين صحراوي
استدعاء 8 لاعبين من العميد لمنتخب أقل من 20 سنة
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أعلنت إدارة مولودية الجزائر، عن استدعاء 8 لاعبين من فئة 20 سنة، للمنتخب الوطني، لذات الفئة، تحسبا للتربص التحضيري، المقرر انطلاقه بعد غدٍ الأربعاء.

وأوضحت إدارة المولودية، بأن تربص شبان “الخضر”. الذي سيستمر إلى غاية الأحد المقبل. الـ 20 من أفريل الجاري. سيعرف مشاركة 8 لاعبين من فئة واحدة من المولودية في الفئات الشبانية لأول مرة.

ويتعلق الأمر بكل من الحارس ماتياس حماش، ڤاسي يعقوب، حمايدية محمد أمين، زياد نمر، رامي بوعويش. ساطة عبد الوهاب، صالحي يوسف ومسلم أناتوف.

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎INTERNATIONAL CALLING ALGERIA NATIONAL FOOTBALL TEAM MEN's U20 المرمى حارس حماش الدفاع قاسي بوعويش نمر الوسط حمايدية .ساطة الهجوم أناتوف صالحي GOOD GOODLUCK! LUCK! MOUL OUDIA HOLO.IACAOAOAI U20 EAM الحرات MCA‎’‎

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