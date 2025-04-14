استدعاء 8 لاعبين من العميد لمنتخب أقل من 20 سنة

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، عن استدعاء 8 لاعبين من فئة 20 سنة، للمنتخب الوطني، لذات الفئة، تحسبا للتربص التحضيري، المقرر انطلاقه بعد غدٍ الأربعاء.

وأوضحت إدارة المولودية، بأن تربص شبان “الخضر”. الذي سيستمر إلى غاية الأحد المقبل. الـ 20 من أفريل الجاري. سيعرف مشاركة 8 لاعبين من فئة واحدة من المولودية في الفئات الشبانية لأول مرة.

ويتعلق الأمر بكل من الحارس ماتياس حماش، ڤاسي يعقوب، حمايدية محمد أمين، زياد نمر، رامي بوعويش. ساطة عبد الوهاب، صالحي يوسف ومسلم أناتوف.