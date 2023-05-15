استراتيجية جديدة لتهيئة وإعادة تأهيل العاصمة

كشف والي ولاية الجزائر العاصمة محمد عبد النور رابحي، اليوم الإثنين، عن الاتستراتيجية الجديدة المتبعة لتهيئة وإعادة تأهيل العاصمة.

حيث أوضح الوالي خلال نزوله ضيفا على برنامج” فوروم الأولى”، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور والمتثلة في المخطط الأبيض، المخطط الأخضر، المخطط الأزرق والمخطط الأصفر.

حيث يتعلق المخطط الأبيض بإعادة تأهيل البنايات القديمة لمدينة الجزائر بما فيها القصبة العتيقة، والمخطط الأخضر يتم من خلاله استرجاع التوازنات الايكولوجية، فيما يتعلق بالمخطط الأزرق هو استعادة العلاقة بين المواطن العاصمي والواجهة البحرية، والمخطط الأصفر يتعلق بحركة المرور والنقل.

كما ذكر والي العاصمة أن هناك مشاريع تتعلق بالواجهة البحرية على غرار تهيئة واد الحراش، منتزه الصابلات ومنتزه باب الواد.

وبخصوص مشاريع النقل على غرار المحطة المركزية للسكة الحديدية التي ستكون بمحاذاة ملعب براقي “نيلسون مونديلا”، حيث تتوفر هذه المحطة على مركز تجاري وفندق ومرأب يتسع لـ 1000 سيارة للركن.