استراليا تجري محادثات مع عدة دول بشأن استئناف حركة السفر

باشرت استراليا في إجراء محادثات مع عدة دول بشأن استئناف حركة السفر.

كشف رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده “تجري محادثات مع عدة دول بشأن استئناف حركة السفر”.

وأوضح رئيس الوزراء أن “المحادثات كانت مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة ودول أخرى في جنوب المحيط الهادي”.

وأضاف موريسون أنه تحدث مع نظيريه في اليابان وكوريا الجنوبية إضافة لبعض الدول في منطقة المحيط الهادي.

وأشار موريسون أن وزيرة خارجية أستراليا، ماريس باين، عقدت محادثات في سنغافورة قبل أيام بشأن استئناف حركة السفر.

وأوضح ذات المسؤول أن “هناك عدد من الدول التي كان أداؤها جيدا في قطاع الصحة”.

مشيرا في السياق ذاته “لكن علينا الحذر بشأن ذلك وتوخي الحذر الشديد”.

وقال موريسون أن “كورونا لم يذهب بعيدا، فهو لا يزال هنا، ولم تقل شراسته اليوم عما كانت عليه قبل ستة أشهر مضت”.