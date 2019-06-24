استرجاع أزيد من 1 كلغ ذهب مسروق في عمليات للأمن والدرك بوهران

تمكنت عنصر من الأمن الحضري الأول بالتنسيق مع الفرقة الجنائية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بوهران، في عمليتين متفرقتين من استرجاع مجوهرات من المعدن النفيس قدر وزنها بـ 931.05 غرام من الذهب.

كانت قد تعرضت للسرقة من قبل جمعية أشرار مختصة في السرقة بالكسر ضبطوا متلبسين بحيازة كمية معتبرة من المجوهرات كانوا بصدد إعادة بيعها لأحد التجار بسوق المدينة الجديدة.

وهي العملية التي تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط شبكة إجرامية مختصة في بيع المجوهرات المسروقة، على مستوى حي المدينة الجديدة مستغلة الفترة المسائية بعد إغلاق المحلات.

أين تم وضع خطة محكمة التنفيذ أفضت إلى إلقاء القبض على متورطين تتراوح أعمارهما ما بين 40 سنة إلى 45 سنة على متن مركبة من نوع شيفرولي.

التي وعقب إخضاعها لتفتيش دقيق تم ضبط 879.7 غرام من المعدن الأصفر (الذهب) على شكل مجوهرات وبعد اقتيادهم المصلحة لاستكمال التحقيقات معهم.

تبين أن المحجوزات هي محل سرقة من داخل إحد المساكن بحي المعلمين بالعقيد لطفي التي تم الإبلاغ عنها سابقا وكانت محل تحقيق من قبل مصالح الشرطة صاحبة الاختصاص بعد الاتصال بالضحايا الذين تمكنوا من استرجاع ممتلكاتهم.

في نفس السياق تم توقيف مجرم آخر يبلغ من العمر 20 سنة مسبوق قضائي، ويحترف سرقة المصوغ وبيعه في ساعات متأخرة من المساء بالمدينة الجديدة.

تمكنت مصالح الشرطة عثر بحوزته مجوهرات بوزن 51.35 غرام حيث تم تحرير ضد المتورطين الثلاثة إجراء قضائي سيمثلون بموجبه أمام العدالة.

وفي عملية ثالثة تمكن افراد السد الثابت للدرك الوطني بعين الكرمة من توقيف شخصين وحجز 371 غ من الذهب عيار 18 قيراط إلى جانب مبلغ مالي قدره 131 ألف دج وسيارة من نوع إيبيزا كان صاحباها بصدد التوجه من مدينة وهران إلى الجزائر العاصمة.