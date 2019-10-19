استرجاع أزيد من 474 طن من النفايات البلاستيكية خلال 3 أسابيع

كشفت وزيرة البيئة، استرجاع 474.38 طن من النفايات البلاستيكية، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من انطلاق حملة شهر بدون بلاستيك.

وحسب الوزيرة، فقد تم تنظيم 69 ندوة ولقاء تحسيسي موجهة لمختلف فئات المجتمع، بما في ذلك برامج تحسيسية للتلاميذ والمتمدرسين.

وسُجل بهذا مشاركة قياسية للمجتمع المدني بمختلف مكوناته من جمعيات مهنية، بيئية، شبانية، وكذا أفواج الكشافة الإسلامية الجزائرية، لجان الأحياء.

كما شاركت النوادي الطلابية، المساجد، المدارس، شخصيات عمومية محلية، بالإضافة إلى السلطات المحلية، الصناعيين، المرسكلين، مؤسسات الفرز والتدوير العمومية والخاصة.

في شقها الاقتصادي، تم خلق عدة مؤسسات في مجال جمع واسترجاع النفايات في بعض الولايات، على غرار جيجل وعنابة.

وتم تسجيل متسع كبير في مجال الرسكلة والتدوير بعديد الولايات، خصوصا بالجنوب، موجهة دعوة لمختلف المهتمين بالاستثمار في هذا المجال.

للتذكير، تأتي هذه الحملة كرمزية لضرورة تهيئة وتنظيف الأراضي والمساحات قبل الحملة الوطنية للتشجير المبرمجة ابتداءً من 25 أكتوبر .

وتعتزم الجزائر غرس 43 مليون شجرة، وكذا تنبيهًا بالآثار السلبية الناجمة عن النفايات البلاستيكية.