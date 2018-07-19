استرجاع أزيد من 530 هكتار من الوعاء العقاري بالعاصمة منذ انطلاق أولى عمليات الترحيل

كشف والي العاصمة عبد القادر زوخ اليوم الخميس، أنّه تمّ استرجاع ما يزيد عن 530 هكتار من الأوعية العقارية.

جراء عمليات الترحيل بالجزائر العاصمة منذ انطلاقها في جوان 2014 .

وقال زوخ أن هذه الأوعية العقارية، خصّصت لإنجاز حصص سكنيّة إضافية و لخلق فضاءات خضراء و مشاريع تنموية مختلفة.

وأوضح زوخ على هامش أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي الّتي خصصت للمصادقة على الميزانية الإضافية للولاية لحساب سنة 2018 .

انه ومع وصول عمليات الترحيل بالعاصمة الى المرحلة 24 تم استرجاع ما يناهز 534 هكتار من الأوعية العقارية .

وجهت لإنجاز حصص سكنية إضافية و خلق فضاءات خضراء و مشاريع تنموية مختلفة.

و أضاف الوالي، أنّ 45 الف وحدة سكنية تم انجازها من اجمالي 84 الف وحدة المخصصة للولاية و التي اتبعت إحصاء سنة 2007 الذي كشف عن حاجة سكان الولاية ل 72 الف وحدة سكنية.

وكشف عن تخصيص مساحة هامة من الوعاء العقاري المسترجع لانجاز مشاريع قطاع التربية و الذي يشمل عديد الهياكل التربوية. و التي تم رفع التجميد عنها بغرض مواجهة ظاهرة الاكتظاظ المسجلة بمؤسسات الولاية.

مبرزا أن 16 مجمع مدرسي يجري تجهيزه حاليا.