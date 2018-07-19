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استرجاع أزيد من 530 هكتار من الوعاء العقاري بالعاصمة منذ انطلاق أولى عمليات الترحيل

الوطني
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استرجاع أزيد من 530 هكتار من الوعاء العقاري بالعاصمة منذ انطلاق أولى عمليات الترحيل
بقلم إيمان ض

كشف والي العاصمة عبد القادر زوخ اليوم الخميس، أنّه تمّ استرجاع ما يزيد عن 530 هكتار من الأوعية العقارية.
جراء عمليات الترحيل بالجزائر العاصمة منذ انطلاقها في جوان 2014 .

وقال زوخ أن هذه الأوعية العقارية، خصّصت لإنجاز حصص سكنيّة إضافية و لخلق فضاءات خضراء و مشاريع تنموية مختلفة.
وأوضح زوخ على هامش أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي الّتي خصصت للمصادقة على الميزانية الإضافية للولاية لحساب سنة 2018 .
انه ومع وصول عمليات الترحيل بالعاصمة الى المرحلة 24 تم استرجاع ما يناهز 534 هكتار من الأوعية العقارية .
وجهت لإنجاز حصص سكنية إضافية و خلق فضاءات خضراء و مشاريع تنموية مختلفة.
و أضاف الوالي، أنّ 45 الف وحدة سكنية تم انجازها من اجمالي 84 الف وحدة المخصصة للولاية و التي اتبعت إحصاء سنة 2007 الذي كشف عن حاجة سكان الولاية ل 72 الف وحدة سكنية.
وكشف عن تخصيص مساحة هامة من الوعاء العقاري المسترجع لانجاز مشاريع قطاع التربية و الذي يشمل عديد الهياكل التربوية. و التي تم رفع التجميد عنها بغرض مواجهة ظاهرة الاكتظاظ المسجلة بمؤسسات الولاية.
مبرزا أن 16 مجمع مدرسي يجري تجهيزه حاليا.


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