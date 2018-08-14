استرجاع أكثر من 4 آلاف ممتلكا ثقافيا وإحالة المتورطين أمام القضاء

استرجعت عناصر الأمن الوطني أكثر من أربعة آلاف ممتلكا ثقافيا خلال السداسي الأول من هذه السنة، حسب بيان لوزارة الثقافة اليوم الأربعاء.

وحسب ذات البيان، فإنّه تمّ استرجاع 4427 ممتلكا ثقافيا وإحالة الأشخاص المتورطين أمام الجهات القضائية وعددهم 43 شخصا.

وذلك في إطار محاربة المتاجرة غير المشروعة للمتلكات الثقافية وتهريب الآثار.

وأكّدت الوزارة على أهمية دور المجتمع المدني والمواطنين في التعاون مع مصالح الأمن والقطاعات المسؤولة.

للحدّ من استنزاف الموروث الثقافي الوطني الذي يشكّل إرهابا في حق الذاكرة الثقافية الوطنية.