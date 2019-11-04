استرجاع بندقية مسروقة وتوقيف صاحبها بالفايجة في تيارت

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالفايجة، في تيارت، من استرجاع بندقية مسروقة من الصنف الخامس، وتوقيف صاحبها.

وبناءا على معلومات واردة لذات الفرقة، تفيد بوجود أسلحة نارية، وبنادق صيد وذخيرة، بدون رخصة، بمسكن المسمى “م.م” المتواجد بمنطقة القلاية بلدية الفايجة.

وتبعا للإذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر، تنقل أفراد الفرقة إلى منزل المعني.

أين تم العثور على سلاح ناري من الصنف الخامس، وبندقية صيد نوع “سانت ايتيان” ذات ماسورتين عيار 16 ملم.

وبعدما تم تعريف بندقية الصيد، تبين أنها محل بحث، كونها مسروقة من طرف 10 أشخاص مسلحين بواد جر، بالبليدة.