استرجاع سيارة محل بحث في الأنتربول بالطارف

تمكن عناصر أمن ولاية الطارف و بالتنسيق مع شرطة الحدود بمركز العبور البري العيون، من استرجاع سيارة محل نشرة بحث دولية من طرف “الأنتربول”.

السيارة تمت سرقتها من بلد أوروبي تورط فيها 3 أشخاص في العقد الثاني، من العمر ينحدرون من ولايات مختلفة

من بين المتورطين موظف بإحدى مصالح البطاقات الرمادية.

و تم توقيف المركبة من طرف عناصر الشرطة بمركز العبور البري العيون، بعد اشتباههم في صحة الوثائق و مواصفات المركبة.

وبالاعتماد على قاعدة البيانات على مستوى نظام البحث والتعرف للشرطة الجزائرية بذات المركز.

وكذا خلية الربط بالمكتب المركزي الوطني “للانتربول” لأمن ولاية الطارف للتأكد إن كانت هذه السيارة محل بحث .

لتبين أنها محل نشرة بحث دولية كونها، سرقت من دولة أجنبية .

ليتم فتح تحقيق في القضية أفضى إلى تورط ثلاثة أشخاص في القضية من خلال عمليات تزوير في الوثائق الإدارية للمركبة و كذا الحالة المدنية ووثائق الهوية.

بالإضافة إلى استعمال هوية وهمية في عقود البيع ،

وعلى إثر ذلك تم إنجاز ملف قضائي أرسل إلى الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة.