استرجاع سيارة من نوع AUDI Q5 وتوقيف 4 أشخاص بينهم مبحوث عنه في قسنطينة

فكّكت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي ماسينيسا بأمن قسنطينة، جماعة أشرار تتكون من 4 أشخاص مسبوقين قضائيا مع استرجاع سيارة من نوع AUDI Q5 محل سرقة.

وتوّرط الموقوفون في قضية تكوين جماعة أشرار بغرض ارتكاب جنح ضدّ الممتلكات وسرقة مركبة وإخفاء أشياء من محصّلات السرقة.

وقد تمت العملية النوعية إثر شكوى قدّمها ضحية تعرضت مركبته من نوع AUDI Q5 للسرقة بجميع وثائقها من قبل مجهولين، والتي كانت مركونة في حظيرة القطب السكني الجديد “ضريح ماسينيسا”.

وبعد مباشرة التحريات من طرف الضبطية القضائية، تم تحديد هويات المشتبه فيهم وكشف طريقة تنفيذ عملية السرقة، ليتم توقيف 3 متورطين في أماكن مختلفة وتحويلهم على مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات اللازمة .

وبعد فتح تحقيق معمّق، تم تحديد مكان تواجد المركبة ليتم استرجاعها من مدينة مجاورة وتوقيف مشتبه فيه رابع بناءً على إذن بتمديد إقليم الاختصاص من السلطة المختصة ليتم تحويلها إلى مقر المصلحة.

وتبين خلال مجريات التحقيق مع الموقوفين بأن أحدهم مبحوث عنه من طرف السلطات القضائية، وهو محل أمر بالقبض عن تهمة حمل أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي وحيازة مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة بغرض البيع.

كما اتضح لمصالح الأمن بأنه محكوم عليه غيابيا بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وعليه أيضا أمر بالقبض عن قضية تكوين جماعة أشرار والسرقة.

وقد تم إنجاز ملف قضائي في حق الموقوفين وقدموا أمام النيابة المحلية، فيما أنجز ملفين منفصلين في حق المشتبه فيه المبحوث عنه.