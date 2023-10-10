استرجاع سيف للأمير عبد القادر كان مبرمجا للبيع في باريس

استقبلت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، بمقر الوزارة، سعادة سفير الجزائر بباريس سعيد موسي، الذي سلمها قطعة أثرية ذات قيمة تاريخية كبيرة تتمثل في سيف الأمير عبد القادر، الذي كان مبرمجا للبيع في المزاد العلني بباريس في فرنسا.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، تم اقتناء السف بتاريخ 08 أكتوبر 2023 من طرف مصالح السفارة الجزائرية بباريس. بعد عملية تنسيق محكمة مع مصالح وزارة الثقافة والفنون. التي تمكنت من كشف عملية البيع المبرمجة من خلال خلية اليقظة التي تم انشاؤها مؤخرا. على مستوى وزارة الثقافة والفنون لتقصي ومتابعة واسترجاع الممتلكات الثقافية الوطنية الموجودة بالخارج.

جدير بالذكر أن هذا السيف الأثري يبلغ طوله 107 سم و هو مصنوع من مادة الفضة. به غمد خشبي مغطى بالفضة مزخرفة بلفائف أوراق الشجر ومزود بسوار بحلقتين معلقتين بسلسلة. وهو مؤرخ في الفترة الممتدة ما بين 1808 إلى 1883.

وسيتم حفظ هذا السيف والوثائق المرفقة معه ضمن المجموعات المتحفية الوطنية لينظم لباقي التحف الأثرية والفنية. التي تم استرجاعها مؤخرا بفضل التنسيق المحكم بين مصالح وزارة الثقافة والفنون. ومختلف الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج.

وجاءت هذه الخطوة تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضية بضرورة تعزيز حماية التراث الثقافي الوطني وصون الذاكرة الجماعية والسهر على استرجاع الممتلكات الثقافية المتواجدة في الخارج، بغية حفظها وتثمينها.