استرجاع شبلي أسد تمت سرقتهما بحديقة التجارب في الحامة

أمن حسين داي تمكن من تحديد هوية الجناة وتوقيف 19 متورطا بعد 48 ساعة

عملية السرقة تمت بتواطؤ من أعوان أمن يعملون على مستوى الحديقة

تمكنت الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي من تفكيك عصابة تتكون من 19 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة، واسترجاع شبلين تمت سرقتهما من حديقة التجارب بالحامة.

وحسب مصادر لـ النهار، فإن العصابة تتكون من 19 شخصا مشتبها فيهم وتم إلقاء القبض على 7 أشخاص منهم مسبوقين قضائيا.

قاموا بسرقة شبلين من حديقة الحامة بالعاصمة، منهم 5 أعوان أمن يعملون بالحديقة، وبتواطؤ منهم عن طريق ترك الباب مفتوحا وإطفاء الإنارة ليلة سرقة الشبلين.

مضيفة أن الحادثة وقعت، ليلة الأربعاء إلى الخميس الفارط، أين تلقت ذات المصالح بلاغا من إدارة حديقة الحامة مفاده سرقة شبلين من الحديقة.

وأضافت نفس المصادر، أن الضبطية القضائية تحركت بعد البلاغ وتم إطلاق عملية تفتيش واسعة، وبناء على معلومات تم تكثيف عملية البحث والتحري.

أين تم العثور على الشبلين مخبأين عند امرأتين في حي بلكور ببلدية بلوزداد، ليتم استرجاعهما في غضون 48 ساعة من سرقتهما.

وقد تم تقديم المتهمين السبعة، أمس، أمام وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي بتهمة تكوين مجموعة أشرار والسرقة والإهمال التام والتستر.