استرجاع قاصرتين في وهران تم تحريضهما على الحرڤة

تمكنت مصالح أمن سيدي البشير في وهران، من استرجاع قاصرتين كانتا محل بحث، حسبما نقلته وكالة الأنباء عن مديرية الأمن.

وحسب ذات المصدر، تم تحريض القاصرتين، على الهجرة غير الشرعية قبل استرجاعهما من قبل مصالح الأمن.

كما تم توقيف 4 أشخاص ضمن هذه القضية التي جاءت بعد الشكوى التي تقدم بها والدا الضحيتين.

لتشرع مصالح الأمن في التحريات، ليتبين إن القاصرتين كانتا محل استدراج لغرض التحريض على الهجرة غير الشرعية.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية وتمديد الاختصاص إلى إحدى الولايات المجاورة، تم استرجاع القاصرتين.

وعلى اثر تفتيش مسكن المتورط الرئيسي، تم استرجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ264 ألف دج، وآخر بالعملة الصعبة يقدر بـ2.050 أورو.

بالإضافة إلى سلاح أبيض من الحجم الكبير، وقارورة غاز مسيل للدموع.

وقد تم تقديم المتورطين الأربعة أمام العدالة، حيث صدر في حقهم أمر إيداع وتسليم القاصرتين إلى ذويهما.