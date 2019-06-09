استرجاع قاصر بعد ابعادها من طرف شخصين بتنس في الشلف

تمكن عناصر الشرطة لأمن دائرة تنس بالشلف، من استرجاع فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة تم إبعادها من طرف شخصين في 22 و23 من العمر.

القضية تمت على إثر شكوى تلقتها الضبطية القضائية لأمن الدائرة، من طرف ولي الفتاة القاصر، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة الابحاث باستغلال المعلومات المتحصل عليها.

مكنت التحريات من تحديد هوية الفاعلين وبعد اعداد خطة محكمة مع الترصد للمشتبه فيهم تم استدارجهما وإلقاء القبض عليهما واسترجاع الفتاة.

والفاعلان اللذين كانا على متن سيارة سياحية ذات ترقيم لولاية الشلف، بعد تحويلهما للمصلحة تم انجاز ملف حول القضية.