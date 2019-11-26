استرجاع مركبتين فاخرتين وتوقيف شابين محل بحث دولي كانا فارين لتونس

تمكنت خلية الربط المحلي بالبوليس الدولي الأنتربول التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، من استرجاع وحجز مركبتين محل سرقة من الخارج.

وجاء هذا عقب فتح تحقيق في قضية تتعلق بحيازة مركبتين فاخرتين ذات منشأ أجنبي بطريقة غير شرعية من طرف شابين يبلغان من العمر 21 و23 سنة.

الشابان كانا بصدد مغادرة التراب الوطني باتجاه تونس عبــر مركز الحدود البرية بوشبكة، حيث أثناء المراقبة الحدودية والتفحص للوثائق الثبوتية للمركبتين تبين أنهما محل بحث دولي.

ليتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع تحويل الموقوفين والمركبتين إلى مقر أمن الولاية موازاة مع اخطار النيابة .