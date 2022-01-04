استرجاع مسدس “كوميسار” مسروق في منطقة “تاملوكة” بڤالمة

أكدت مصادر أمنية مطلعة لـ “النهار”، بأن عناصر الأمن المشتركة في قسنطينة، تمكنت في آخر مساء أول أمس الإثنين، من العثور على السلاح الخاص بمحافظ شرطة يعمل بأمن ولاية عنابة.

وذلك أمام أحد المساجد في بلدية “تاملوكة” بولاية ڤالمة، مع التذكير أن عناصر القوات المشتركة من الأمن والدرك الوطنيين وقوات من الجيش الوطني الشعبي التابعة للقطاع العملياتي للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، باشروا عمليات تمشيط واسعة النطاق في عديد الأحياء بقسنطينة، فور إبلاغ محافظ الشرطة صاحب السلاح الناري من نوع مسدس “بيريطا” 15 ملم، لمصالح الأمن، بخبر تعرض سلاحه الخاص للسرقة، وذلك في حدود الساعة 6 صباحا من يوم الأحد في مطلع الأسبوع الجاري، وذلك في حي “الزيادية” الذي يبعد بحوالي 5 كلم شمال وسط مدينة قسنطينة، أين ركن المعني سيارته أمام إحدى المقاهي، وترجل تاركا حقيبته التي يتواجد بداخلها سلاحه الخاص، لكن لحظات وتركن سيارة أخرى بقربها ويترجل منها شخص مجهول ويتوجه مباشرة إلى سيارة محافظ الشرطة، وهشم زجاجها وأخذ السلاح الناري ولاذ بالفرار في اتجاه مجهول، حيث تمكنت عناصر الأمن المشتركة من رصد وتحديد نوع السيارة بعد استغلال “كاميرات” منصبة على مستوى المنطقة التي شهدت الحادثة، حيث تواصلت عمليات البحث والتمشيط بحثا عن السيارة محل الشبهة وتحديد هوية سائقها، وهو ما تم فعلا بعد أقل من 36 ساعة فقط من تعرض سيارة محافظ الشرطة لتهشيم زجاج نافذتها وسرقة المسدس الآلي الخاص به، أين تم رصد تواجد السلاح المفقود من نوع “بيريطا” في مكان بمحاذاة مسجد في منطقة “تاملوكة” بڤالمة، وهو ما يعزز فرضية أن المشتبه فيه أو فيهم الذين قاموا بجرم الكسر لنافذة سيارة محافظ الشرطة والاستيلاء على سلاحه الخاص وسرقته، كانوا يترصدون تحركاته، خاصة وأنهم يقطنون في إقليم ولاية عنابة، أين يعمل المحافظ الضحية في أحد مصالح الأمن الولائي بها، وكان بصدد التوجه إلى الأمن الولائي بولاية سطيف، بعد ترقيته من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في مهامه، حيث تحقق مصالح الأمن في حادثة السرقة، خاصة وأن فرضية تعرض محافظ الشرطة للسرقة، تتوجه إلى تصفية حسابات من طرف “بارونات” المخدرات والمهلوسات الذين تعرضوا إلى ضربات موجعة من طرف مصالح الأمن التي يرأسها المحافظ سالف الذكر.

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